JBL TUNE 760NC: cuffie wireless comodissime e con 50h di autonomia

Se vuoi delle cuffie Over-ear che siano comode e garantiscano un suono eccezionale, allora devi sicuramente avvalerti di questa offerta. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello JBL TUNE 760NC a soli 115,04 euro, invece che 129,99 euro.

È vero che non siamo di fronte a uno sconto folle, ma il 12%per queste cuffie Bluetooth non è per niente male. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

JBL TUNE 760NC: cuffie splendide senza fare rinunce

Non ci sono dubbi, se vuoi il meglio del meglio devi orientarti verso queste JBL TUNE 760NC. Grazie ai driver da 40 mm queste cuffie garantiscono un audio di qualità superiore, con bassi potenti e alti cristallini. Riuscirai a percepire ogni nota di ogni strumento delle tue canzoni preferite. E poi con la cancellazione attiva del rumore potrai sentire chi ti parla durante le chiamate in modo perfetto, e la tua voce si sentirà forte chiara.

La tecnologia Bluetooth garantisce una connessione perfettamente stabile e senza latenza. I tuoi dispositivi associati si accoppieranno in un istante. Inoltre potrai controllare la tua musica, gestire le chiamate e attivare gli assistenti vocali direttamente dalle cuffie. Sono anche comodissime grazia ai padiglioni e archetto imbottiti e morbidi. Con una sola ricarica offrono 50 ore di ascolto e il sole 2 ore le avrai di nuovo al 100%.

Non perdere quest'occasione più unica che rara. Sono le migliori cuffie wireless che puoi desiderare e adesso anche in offerta. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue JBL TUNE 760NC a soli 115,04 euro, invece che 129,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.