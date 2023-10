JBL GO 3: il MIGLIORE speaker Bluetooth per qualità prezzo (-25%)

L'offerta che ti sto segnalando è una di quelle da non farsi scappare. Se vuoi un piccolo altoparlante che ti puoi portare ovunque tu voglia, robusto e dall'audio spettacolare, fiondati su Amazon. Metti subito nel tuo carrello JBL GO 3 a soli 33,89 euro, invece che 44,99 euro.

Questo è assolutamente un ottimo prezzo, soprattutto per uno speaker di questa qualità. Con lo sconto del 25% puoi risparmiare ben 11 euro sul totale. Questa è la versione nera ma con prezzo simile puoi avere la colorazione che preferisci scegliendo tra bianca, blu, blu/rosa, mimetico, rosa, rosso e verde. Porta la musica in un altra dimensione con questa piccola cassa amplificata tascabile molto potente.

JBL GO 3: speaker compatto ma potentissimo

Sicuramente una delle cose più interessanti di questo speaker portatile è il suo design compatto e leggero, con una pratica asola per agganciarlo a qualsiasi cosa. È resistente all'acqua con certificazione IP67 e questo ti consente di portarlo anche in spiaggia o in piscina. E poi sulla parte laterale ha dei pratici comandi per gestire le traccie musicali e il volume.

Lo puoi collegare velocemente al tuo dispositivo come smartphone o tablet grazie alla connessione Bluetooth che risulta stabile e non ha latenza. Riesce a diffondere il suono a 360° in modo uniforme, non distorce e regala bassi potenti e alti e medi cristallini. Inoltre ha una super batteria che dura per 5 ore con una singola ricarica.

Se vuoi uno dei migliori speaker in commercio senza spendere un esagerazione allora non devi perdere questa offerta. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo JBL GO 3 a soli 33,89 euro, invece che 44,99 euro. Se completi l'ordine subito lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

