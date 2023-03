L'estate non è dietro l'angolo, ma non è nemmeno così distante. Non sarebbe quindi una buona idea prepararsi al meglio alle prossime vacanze e ai giorni che passerai in piscina o in riva al mare? Lo speaker Bluetooth JBL GO 3 è impermeabile, ha un'ottima autonomia e soprattutto - oggi, grazie al super sconto Amazon del 42% - costa pochissimo: solo solo 26,21€, con spedizione gratuita.

JBL GO 3, la tua musica sempre con te: non teme né l'acqua né la polvere

Il JBL GO 3 è un diffusore Bluetooth come pochi in circolazione. A poco più di 25€ (ma, ripeto, solo perché è in super sconto) ci si porta a casa - e in vacanza - un altoparlante per riprodurre musica - e altri contenuti, come i podcast - ad alta qualità. Il design è compatto e ricercato: il nylon incontra il silicone. E poi occupa pochissimo spazio, l'ideale da portare in borsa, in valigia ma anche agganciato ad un mezzo a due ruote.

L'altoparlante di JBL, come avrai già capito, è resistente ad acqua e polvere: lo testimonia la certificazione IPX67. È dunque perfetto per ascoltare musica in spiaggia, a bordo piscina, in barca e sotto la doccia. Ma anche mentre ci si riposa tra un percorso e l'altro durante un'escursione nel verde, mentre osservi quel panorama fantastico.

Altro punto a favore del gadget portatile di JBL è l'autonomia. Ti dico che con un solo ciclo di ricarica, puoi contare su 5 ore di riproduzione musicale. Abbinalo tramite Bluetooth al tuo smartphone o tablet, e dai il via alle danze. All'interno della confezione trovi anche il cavo USB-C per la ricarica. Ne avrai sicuramente già uno a casa, ma uno di scorta può sempre fare comodo.

Per approfittare della super offerta odierna non devi applicare coupon o inserire codici promozionali. Devi semplicemente aggiungere il JBL GO 3 al tuo carrello Amazon, e il gioco è fatto.

