Jabra Elite 45h: le cuffie wireless con 50h di autonomia al 40%

È da un po' che stai pensando di acquistare delle cuffie wireless ma sei ancora indeciso su quale modello sia meglio? Allora dai un'occhiata a queste che oggi trovi in offerta su Amazon. Aggiungi al tuo carrello Jabra Elite 45h a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Uno sconto del 40% per queste cuffie senza fili non è certo da sottovalutare. Anche perché Jabra Elite 45h offrono un suono stupendo, sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Chi ti ascolta ti sentirà perfettamente senza nessun disturbo e offrono un'autonomia esagerata.

Jabra Elite 45h: a questo prezzo sono da prendere al volo

Gli altoparlanti da 40 mm delle splendide Jabra Elite 45h offrono un audio immersivo e senza alcun rumore di sottofondo. Riuscirai ad ascoltare i tuoi brani musicali preferiti cogliendo ogni piccola sfumatura. Anche le chiamate saranno al top, perché i due microfoni interni captano la tua voce e la restituiscono forte e limpida.

Sono anche molto comode e leggere. Pesano solo 160 grammi e le puoi anche piegare per trasportarle agevolmente. I cuscinetti morbidi si appoggiano delicatamente alle orecchie senza stringere e l'archetto regolabile è imbottito e non pesa sulla testa. Il risultato è che le puoi tenere per tutto il giorno senza che ti diano fastidio. E poi grazie alla super batteria sono in grado di durare fino a 50 ore con una sola ricarica. E se vai di fretta e hai dimenticato di ricaricarle, basteranno 15 minuti e le puoi usare per 10 ore consecutive.

Ora sai tutto quello che c'è da sapere su queste mitiche cuffie Bluetooth. Però devi fare veloce se vuoi averle a questo prezzo. Le unità disponibili non sono infinite, per cui vai su Amazon e acquista adesso le tue Jabra Elite 45h a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.