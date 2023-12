Jabra Elite 4 tornano al MINIMO STORICO su Amazon (-40%)

Se fai presto puoi avvalerti di una promozione spettacolare, un ritorno al minimo storico di un modello di auricolari wireless d'eccellenza. Dunque metti subito nel tuo carrello Jabra Elite 4 a soli 59,999 euro, invece che 99,99 euro.

Come puoi vedere adesso ha la possibilità di beneficiare di uno sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Con queste cuffiette senza fili ascoltare musica o fare chiamate sarà un'esperienza unica. Inoltre sono comodissimi e quindi li potrai tenere per molto tempo senza che ti diano fastidio. Da non perdere assolutamente.

Jabra Elite 4 a un prezzo fuori di testa

Chiaramente il prezzo è molto vantaggioso ma non è l'unica cosa su cui vogliamo concentrarci. Vediamo cosa offrono queste cuffiette Bluetooth:

Design: sono leggerissime, sono molto piccole e hanno una forma che si riesce ad adattare bene all'orecchio garantendo il massimo del comfort.

Batteria: possono durare per 5,5 ore con una sola ricarica e per 22 ore con la custodia. Inoltre con una ricarica di appena 10 minuti avrai un'altra ora di autonomia.

possono durare per e per 22 ore con la custodia. Inoltre con una ricarica di appena 10 minuti avrai un'altra ora di autonomia. Niente disturbi: con la tecnologia di cancellazione attiva del rumore potrai ascoltare musica o fare chiamate anche in ambienti rumorosi senza problemi.

Connessione: la connettività Bluetooth multipoint ti offre la possibilità di associarle contemporaneamente a due dispositivi e passare da uno all'altro in un secondo.

Non perdere questa occasione unica. Prima che l'offerta scada vai su Amazon e acquista le tue Jabra Elite 4 a soli 59,999 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.