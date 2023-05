Jabra Elite 4 Active: BEN 30,00 Euro risparmiati su Amazon con l'offerta per gli Auricolari

La comodità degli auricolari wireless in-ear è essenziale nell'era moderna, perché ci danno la possibilità di effettuare attività di vario genere senza impedimenti. Quindi addio al rinunciare alla nostra musica, o a rispondere a delle chiamate importanti e/o di lavoro perché si hanno le mani impegnate. Da oggetto indispensabile, è anche giusto procurarselo di buona fattura. Su Amazon oggi avete una buona occasione con l'offerta per gli auricolari Bluetooth in-ear Jabra Elite Active 4.

Da oggi chi vuole aggiudicarseli ha un'occasione ottima, perché su Amazon gli auricolari Bluetooth in-ear Jabra Elite Active 4 sono disponibili a solo 89,00€, con uno sconto enorme sul totale pari al 26% e con un risparmio di addirittura 30,00€.

Jabra Elite 4 Active: gli auricolari Bluetooth per voi

Questi auricolari possiedono un design ergonomico e senza alette, e progettati in primis per chi ha uno stile di vita attivo: sono infatti robusti ed aderenti. Possiedono inoltre 4 microfoni integrati per chiamare in ogni momento, anche mentre siete in movimento, e anche un controllo del rumore innovativo che vi permette di ascoltare in modo regolabile i rumori ambientali.

Questi auricolari Bluetooth in-ear Jabra Elite Active 4 hanno un'autonomia di 7 ore ad auricolare per quanto riguarda la carica, con la custodia - venduta in allegato - che ne fornisce altre 28. Il metodo di connettività è il Bluetooth 5.2 con Google fast pair, e sono compatibili anche con assistenti vocali come Google Assistant e Alexa.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.