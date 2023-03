iZEEKER Dash Cam per Auto: su Amazon SCONTO e ulteriore promozione con coupon

Le telecamere per auto possono essere utilizzate in diversi modi, e soprattutto la loro utilità e versatilità le rendono un valore aggiunto sia per la vostra sicurezza, sia per documentare i vostri viaggi, sia per lavoro. Sono diverse le aziende che in questo campo hanno cercato di fornire al pubblico dei prodotti soddisfacenti, soprattutto concentrandosi sulla stabilità e sulla qualità del video. Tra esse c'è anche iZEEKER, che ha creato la Dash Cam per auto di cui vi parliamo oggi.

Se state cercando un prodotto con tali caratteristiche, sappiate che potrete aggiudicarvi in offerta su Amazon da oggi la Dash Cam per Auto iZEEKER a soli 49,99€ con lo sconto del 17%, prezzo al quale potrete sottrarre anche un ulteriore 30% con l'applicazione del coupon, arrivando a un prezzo di 34,99€.

Dash Cam iZEEKER: tutto quello che vi può servire

Si tratta di una telecamera per auto con una risoluzione FHD 1080P a 30 fotogrammi per secondo, con l'obiettivo che offre video più nitidi anche ad alta velocità. inoltre è dotata di un grandangolo di 170° per monitorare tutte le direzioni senza zona cieca visiva. Può registrare anche in notturna.

Questa Dash Cam iZEEKER inoltre dispone di una modalità di protezione parcheggio, che a telecamera spenta verrà attivata dopo un colpo ricevuto, e per un minuto registrerà. Infine, sappiate che è presente la registrazione in loop: quando il sensore G integrato rileva una scossa o una collisione improvvisa, il video corrente verrà automaticamente bloccato per evitare la sovrascrittura. È possibile ripristinare la scena di un incidente per controllarne le dinamiche.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.