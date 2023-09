Italia-Team USA: orario e dove vederla in streaming

L'impresa degli azzurri di arrivare ai quarti di finale del Mondiale di Basket coincide con una sfida, sulla carta, impossibile. L'Italia di Pozzecco affronta oggi il temibile Team USA, la nazionale delle stelle NBA, in una partita al cardiopalma che potrai seguire in diretta streaming su DAZN a partire dalle 14.40.

Italia-Team USA in streaming: orario e presentazione del match

Gli azzurri, guidati da coach Pozzecco, hanno compiuto un'impresa straordinaria per raggiungere questa fase del torneo. Non arrivavano ai quarti di finale di un mondiale di basket da ben 25 anni, il che rende questo traguardo ancora più eclatante. L'emozione è alle stelle, e l'Italia ha dimostrato di avere il talento e la determinazione per competere al massimo livello.

Ma ora, la sfida si fa ancora più intensa. L'Italia deve affrontare Team USA, che ha chiuso al secondo posto nel suo girone, dopo aver perso clamorosamente contro la Lituania. Sulla carta non dovrebbe esserci partita, ma perché non provarci?

Mettiti comodo perché sarà un primo pomeriggio da non dimenticare: la palla a due è fissata alle 14.40 ora italiana e potrai seguire le emozioni di questa avvincente partita in diretta streaming su DAZN. Ti basta il piano Start per guardare tutto il mondiale di Basket a soli 9,99 euro al mese. Insomma, nessuna scusa.

