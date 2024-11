Italia-Francia: dove vederla anche all'estero e le probabili formazioni

Partita di lusso questa sera a San Siro con la sfida tra le eterne rivali Italia e Francia. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti sono già certi della qualificazione ai quarti di finale di Nations League, ma hanno bisogno di non perdere per confermare il primato nel girone.

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 dalle 20.45 e in streaming su RaiPlay. Se ti trovi all'estero dovrai usare una VPN come NordVPN per guardare la partita dal tuo dispositivo con commento in italiano.

Italia-Francia: come vederla all'estero con NordVPN

NordVPN, grazie ai suoi server disseminati in tutto il mondo, ti permette di vedere la partita anche se ti trovi fuori dall'Italia. Tutto quello che dovrai fare è geolocalizzarti nel bel paese seguendo questa procedura:

Se non ce l'hai già, attivare un abbonamento NordVPN con gli sconti del Black Friday Scaricare NordVPN sul dispositivo in cui vuoi vedere la partita e installarlo Aprire NordVPN e la lista dei server Collegarti a un server italiano Aprire RaiPlay dallo stesso dispositivo, sintonizzarti su Rai1 alle ore 20.45 e guardare così Italia-Francia in streaming con il commento in italiano

Queste sono invece le probabili formazioni della vigilia:

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Barella; Kean

La partita avrà inizio alle ore 20.45 con diretta televisiva su Rai1 e diretta streaming su RaiPlay.

