iRobot Roomba Combo è il robot aspirapolvere in offerta oggi su Amazon

Per chi non ha mai usato un robot o è indeciso se usarlo o meno, il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo è un'ottima opzione. Il Roomba Combo è così popolare perché è un robot conveniente che può svolgere una varietà di compiti e non fa spendere una fortuna. Inoltre, proviene da un'azienda che produce aspirapolvere e lavapavimenti robotizzati da oltre 30 anni e che ha venduto più di 30 milioni di unità in tutto il mondo. iRobot produce robot per la casa che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di clienti. Acquistalo su Amazon a soli 279,90€ invece di 399,00€.

Gli extra, come i filtri e i panni per la pulizia, sono sempre inclusi nell'acquisto e si consiglia di conservarli in un luogo sicuro in modo da poterli prendere facilmente ogni volta che servono. Nei serbatoi del Roomba Combo possono essere immagazzinati 0,3 litri di acqua e 0,45 litri di polvere. Si tratta di una quantità adeguata in entrambe le circostanze, ma in particolare per quanto riguarda l'acqua, perché questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è in grado di fornire l'acqua per la pulizia in modo uniforme e ottimale, risparmiando il più possibile. Di conseguenza, è possibile eseguire numerosi cicli di pulizia con un solo pieno da 0,3 litri senza dover interrompere e sostituire il contenitore dell'acqua.

Il robot Roomba Combo può funzionare autonomamente per 110 minuti prima di dover tornare alla sua stazione di ricarica. Indipendentemente dalle dimensioni della proprietà, 110 minuti di autonomia sono più che sufficienti per effettuare una pulizia completa. La grande spazzola a V e le due spazzole laterali del robot iRobot Roomba Combo sono supportate da un forte motore di aspirazione. È interessante notare che il lavaggio può essere eseguito contemporaneamente all'aspirazione, grazie a un sistema di alimentazione dell'acqua specializzato. Il panno in microfibra viene mantenuto al giusto livello di umidità dallo stesso meccanismo che controlla il flusso dell'acqua (o della soluzione detergente), evitando l'accumulo di umidità in eccesso e lo spreco di acqua. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistale su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.