iPhone X da 256GB ricondizionato è l'affare del giorno su Amazon

La prima domanda da farsi è: iPhone X ha ancora senso nel 2023? Risposta breve: sì. Risposta lunga: sì, per il Face ID, per le prestazioni ancora più che ottimali, per il display AMOLED e per la fotocamera ancora attuale. E anche lato autonomia continua a difendersi in maniera egregia. Detto questo, oggi è in offerta su Amazon un iPhone X ricondizionato in condizioni eccellenti a 289 euro anziché il prezzo consigliato di 334 euro. Ne sono però rimasti soltanto tre, quindi non indugiare oltre se non vuoi farti scappare l'occasione del giorno.

iPhone X ricondizionato in condizioni eccellenti a meno di 290€ su Amazon

Cosa significa prodotto ricondizionato? Amazon su questo punto è chiaro: il telefono ricondizionato, in questo caso iPhone X, è completamente funzionante, con la garanzia del controllo ad opera di fornitori qualificati di Amazon superato a pieni voti. In più è coperto dalla garanzia di Amazon Renewed della durata di 1 anno. Per condizioni eccellenti si intende invece un device che non mostra graffi, crepe o altri eventuali danni estetici ad una distanza di 30 centimetri.

Nel caso specifico dell'iPhone X, Amazon Renewed garantisce che la capacità della batteria supera la soglia di guardia dell'80%, per questo motivo non è necessario sostituirla con una nuova.

In conclusione sì, iPhone X ha ancora senso nel 2023, soprattutto per chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo iOS senza dover aprire un mutuo, investendo un budget simile a quello necessario per l'acquisto di un medio gamma dell'universo Android. Approfitta dell'ultima offerta dello store di Amazon Renewed per acquistare iPhone X a soli 289 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.