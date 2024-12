iPhone: verrà introdotto un abbonamento? La risposta di Apple

Apple ha deciso di abbandonare lo sviluppo di un servizio di abbonamento hardware per iPhone che avrebbe permesso agli utenti di sostituire annualmente il proprio dispositivo con un modello più recente.

L’idea, inizialmente riportata da Mark Gurman di Bloomberg nel 2022, era stata accolta con curiosità ma ha incontrato numerosi ostacoli durante il suo sviluppo, tra cui problemi tecnici legati a bug software e questioni normative, portando l’azienda a rinunciare al progetto.

Sebbene il servizio di abbonamento non diventerà realtà, Apple continua a offrire opzioni di pagamento rateale per rendere i propri dispositivi più accessibili. Tra le alternative già disponibili c’è l’iPhone Upgrade Program, che consente di distribuire il costo di un nuovo iPhone e del servizio AppleCare+ in 24 rate mensili. Dopo aver pagato almeno l’equivalente di 12 mesi, gli utenti possono scegliere di passare a un modello più recente.

I vantaggi di possedere una Apple Card

Inoltre, chi possiede una Apple Card può sfruttare il programma Apple Card Monthly Installments, che permette di suddividere il costo di acquisto di prodotti Apple in comode rate mensili. Questo metodo di pagamento è applicabile non solo agli iPhone, ma anche ad altri dispositivi e accessori del marchio.

Il progetto di abbonamento per iPhone avrebbe rappresentato un’alternativa interessante per gli utenti che desiderano sempre avere l’ultimo modello disponibile senza dover affrontare il costo iniziale di acquisto. Tuttavia, sembra che le complessità tecniche e regolamentari abbiano superato i vantaggi potenziali, spingendo Apple a concentrare le proprie risorse su altre soluzioni.

Nonostante la rinuncia a questa proposta, l’azienda di Cupertino dimostra di mantenere un forte impegno nell’offrire modalità di acquisto flessibili e vantaggiose. I programmi già in essere, come l’iPhone Upgrade Program e le rate tramite Apple Card, continuano a rappresentare opzioni pratiche per chi desidera acquistare prodotti Apple senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare.