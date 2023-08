iPhone o MacBook gratis? Con SelfyConto si può

Banca Mediolanum è tra i principali istituti bancari moderni ed è una delle artefici della trasformazione digitale del settore bancario.

Il prodotto che ha posto la banca in prima linea in questa rivoluzione è SelfyConto, un conto corrente moderno e innovativo.

Le sue caratteristiche riescono a soddisfare le diverse esigenze dei clienti, compresa la generazione più giovane, offrendo praticità ed efficienza.

Se apri SelfyConto, potrai anche partecipare all'estrazione settimanale di cinque prodotti Apple, che continuerà fino alla fine di agosto.

Con conto SelfyConto tanti regali Apple a disposizione

SelfyConto ha recentemente lanciato un concorso a premi: Selfy Summer Awards. Questo concorso è disponibile esclusivamente per i nuovi titolari del conto.

Se vuoi partecipare non devi fare altro che aprire il conto SelfyConto entro il 31 agosto. Così facendo, parteciperai all’estrazione a premi settimanale dove potrai vincere uno dei cinque magnifici prodotti Apple, ossia:

IPhone 14 128GB Midnight;

Apple Watch S8 GPS 45mm Black;

MacBook Pro 13.3″ M2 256GB Space Grey;

iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black;

MacBook Air 15” M2 256GB Space Grey.

La piattaforma offre una moltitudine di servizi che soddisfano varie esigenze finanziarie. Inoltre, se hai meno di 30 anni, non ti verrà addebitato il canone fino al raggiungimento di questa età.

Inoltre, la carta di debito collegata a questo conto è unica nel suo design in quanto è prodotta interamente con materiale PVC rigenerato.

Se ti occorre un conto gratuito, con tante funzionalità, che consente bonifici illimitati, domiciliazioni bancarie di utenze e pagamenti di F23, F24, MAV, RAV, SelfyConto è il conto che fa per te. Per aprirlo in modo molto rapido, ti basta usare la SPID.

