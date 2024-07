iPhone 15 oggi è SCONTATISSIMO: non puoi fartelo scappare a questo prezzo

iPhone 15 è il top di gamma di casa Apple e oggi, su eBay, è disponibile e presente una promozione molto allettante e interessante: sconto attivo del 17% (170€) per un costo finale di 859,90€.

Le specifiche del top di gamma: iPhone 15 in tutto il suo splendore

Il nuovo iPhone 15 offre un'esperienza senza precedenti grazie al suo display Super Retina XDR OLED da 6,1" con una risoluzione di 2556×1179 pixel a 460 ppi. Dotato del potente chip A16 Bionic, il dispositivo garantisce prestazioni eccezionali e un'autonomia fantastica. La fotocamera principale da 48MP, affiancata dal teleobiettivo 2x da 12MP, cattura immagini ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera frontale da 12MP è perfetta per i selfie.

Dynamic Island è una finestra interattiva che mostra notifiche e attività in tempo reale, permettendoti di tenere sempre sotto controllo chiamate, musica e informazioni sul volo. Il design robusto del iPhone 15, con il vetro posteriore infuso nel materiale e la scocca in alluminio aerospaziale, garantisce resistenza grazie al processo a doppio scambio ionico.

La nuova fotocamera da 48MP porta la fotografia su iPhone a nuovi livelli, con dettagli accurati e colori intensi per i tuoi ritratti. La funzione di messa a fuoco automatica consente di spostare il fuoco da un soggetto all'altro anche dopo aver scattato. Il connettore USB-C offre compatibilità con i cavi di Mac e iPad e permette di ricaricare Apple Watch o AirPods direttamente dal tuo iPhone.

Le funzioni di sicurezza includono SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, pensate per proteggerti in situazioni critiche. Apple pone grande attenzione alla privacy e all'uso di materiali riciclati, rendendo ogni iPhone accessibile a tutti e riducendo l'impatto ambientale. In ogni aspetto, iPhone 15 è pensato per durare e per offrire il massimo a chi lo utilizza.

