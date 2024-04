iPhone 15 è in offerta su Amazon: acquistalo risparmiando 209€

iPhone 15 combina un design all'avanguardia con funzionalità avanzate che ridefiniscono l'esperienza degli utenti. La Dynamic Island offre un'esperienza utente senza precedenti, fornendo notifiche e informazioni cruciali in tempo reale.

Dal punto di vista del design, l'iPhone 15 spicca per la sua robustezza. Realizzato con un mix di vetro a infusione di colore e alluminio, è progettato per resistere agli imprevisti della vita quotidiana, dall'acqua alle cadute e alla polvere. La parte anteriore rivestita con Ceramic Shield offre una protezione superiore, rendendola più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre, il display Super Retina XDR da 6,1" garantisce una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP, abbinata a un teleobiettivo 2x, consente di catturare immagini dettagliate e di alta qualità. Con la funzione Ritratti di nuova generazione, è possibile ottenere scatti ancora più dettagliati e vividi. Al cuore di questa potenza tecnologica c'è il chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni ultraveloci e una maggiore efficienza energetica.

Infine, l'iPhone 15 offre un nuovo connettore USB-C che consente di caricare non solo l'iPhone stesso, ma anche altri dispositivi come il Mac, l'iPad, l'Apple Watch e gli AirPods. Con funzioni di sicurezza come il SOS emergenze via satellite e il Rilevamento incidenti, l'iPhone 15 si pone come un compagno affidabile in ogni situazione.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto del 21% su iPhone 15 che viene venduto al costo totale e finale di 769,99€.