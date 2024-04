iPhone 15 ad un PREZZO STRACCIATO su Amazon

I prodotti Apple, si sa, sono molto costosi e non sono soliti ad andare in sconto e perciò, quando accade, è sempre utile segnalarlo. iPhone 15, oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 21% e viene venduto a 769€.

iPhone 15 al 21% di sconto: offerta XL

L'iPhone 15 si distingue come un vero e proprio concentrato di innovazione e tecnologia avanzata, offrendo un'esperienza utente senza precedenti. La Dynamic Island è una caratteristica rivoluzionaria che ti tiene sempre connesso con le tue attività in tempo reale. Il suo design innovativo combina resistenza e eleganza.

L'iPhone 15 è resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere, con una parte frontale in Ceramic Shield che lo rende più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Il display Super Retina XDR da 6,1" assicura una luminosità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole, fino a due volte superiore rispetto al modello precedente.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura immagini straordinarie e dettagliate, mentre la funzione ritratti di nuova generazione consente di ottenere scatti ancora più intensi e dettagliati. Il potente chip A16 Bionic permette funzioni avanzate come la fotografia computazionale e la modalità "Isolamento vocale" per le chiamate, garantendo prestazioni impeccabili e una durata della batteria che dura tutto il giorno.

La connettività USB-C rappresenta un ulteriore vantaggio, consentendo di utilizzare lo stesso cavo per caricare il Mac, l'iPad e ora anche l'iPhone 15. Inoltre, le funzioni di sicurezza come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti offrono una tranquillità aggiuntiva in situazioni di emergenza.

Su Amazon, oggi, viene applicato un interessantissimo sconto del 21% su iPhone 15 che viene venduto al costo finale e totale di 769€. Approfittane ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.