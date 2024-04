iPhone 14 SCONTATO di 120€ con la doppia promozione su eBay: PREZZO REGALATO

iPhone 14 è ancora oggi un top di gamma di casa Apple e oggi, su eBay, è disponibile un doppio sconto proprio sull'acquisto di iPhone 14: 12% al quale vanno sommati 35€ con il coupon PSPRAPR24 per un costo totale di 599,90€.

Maxi sconto di 120€ su iPhone 14

L'iPhone 14 si distingue come uno smartphone iOS all'avanguardia ancora oggi nonostante l'uscita della serie 15, offrendo caratteristiche che lo pongono al top della sua categoria per qualsiasi tipo di utilizzo. Dotato di un ampio display da 6.1 pollici e una risoluzione di 2532 x 1170 pixel, garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con dettagli nitidi e colori vibranti.

Le sue funzionalità sono innumerevoli e allineate al top di gamma del settore. Il modulo 5G permette trasferimenti dati e navigazione in internet rapidi e affidabili, mentre la connettività Wi-Fi e il GPS assicurano una connessione stabile e precisa in ogni situazione.

La fotocamera da 12 megapixel cattura immagini nitide e dettagliate, garantendo risultati sorprendenti anche in condizioni di luce sfavorevoli. Inoltre, lo spessore ridotto di 7.8mm conferisce all'iPhone 14 un design elegante e compatto, che si adatta perfettamente alla mano e lo rende ancora più spettacolare.

Con una combinazione di prestazioni elevate, connettività avanzata e un design sofisticato, l'iPhone 14 si conferma come una scelta eccellente per coloro che cercano un dispositivo all'avanguardia e versatile, in grado di soddisfare ogni esigenza. Sia che si tratti di lavoro, svago o creatività, questo smartphone si distingue per la sua versatilità e le sue prestazioni superiori.

