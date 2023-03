iPhone 14 Pro: su Amazon è in sconto di 160€

Su Amazon iPhone 14 Pro è tornato in offerta a 1.179 euro anziché 1.339 euro, per effetto dello sconto pari al 12%. L'offerta è sul modello da 128GB in colorazione Argento e quello in colorazione Viola scuro. È richiesto qualche euro in più invece per i modelli Nero siderale e Oro.

iPhone 14 Pro in sconto del 12% su Amazon

Nuove camere, nuovo processore, Dynamic Island. Ma soprattutto il miglior telefono sul mercato, al netto delle dimensioni (il riferimento è al modello Pro Max). Tra le tante novità portate nei nuovi iPhone 14 Pro c'è anche l'always-on display. Lato connettività troviamo il meglio che si possa auspicare in ambito telefonico, dal Bluetooth 5.3 al Wi-Fi 6, incluso 5G e GPS dual-band. Lo schermo è un OLED LTPO da 6,1 pollici con refresh rate a 120 Hz e 2.000 nits come picco di luminosità, in breve il miglior schermo del mercato.

Ottima anche l'autonomia, tanto che mettendolo sotto stress un giorno e senza usare always-on display si arriva a sera con una buona percentuale di carica (intorno al 30%). Ed è anche un cameraphone, con l'implementazione della camera principale da 48MP e la registrazione dei video al top come sempre. Lato software, infine, la sorpresa della Dynamic Island, un'isola dinamica che va a rivoluzionare il rapporto tra utente e notifiche rendendo ancora più esclusivo il mondo Apple.

La disponibilità del telefono è immediata, questo significa che se lo ordini ora arriverà a casa tua entro domenica 12 marzo. Ed essendo un articolo venduto e spedito da Amazon, se hai l'abbonamento a Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Se vuoi avere il meglio del nuovo iPhone risparmiando qualcosa rispetto al Pro Max e dalle misure più umane (anche in termini di peso), iPhone 14 Pro è il modello ideale. Approfitta dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare 160 euro rispetto al prezzo di listino e riceverlo a casa già in questo fine settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.