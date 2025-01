iPad (9a generazione) da 10,2 pollici e 64GB ora a prezzo shock

Hai deciso di acquistare un iPad e stai quindi girando tra i vari e-commerce per trovare quello che abbia il migliore rapporto qualità prezzo? Allora la tua ricerca si può dire conclusa. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il mitico iPad (9a generazione) da 10,2 pollici a soli 294,90 euro, anziché 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso già applicato sul prezzo originale del 23% più un ulteriore sconto di 15 euro con il codice segreto per un risparmio totale di ben 105 euro. Ovviamente è un'offerta che non durerà a lungo. Se preferisci puoi anche pagare in 3 comode rate da 103,30 euro senza interessi con Klarna.

iPad (9a generazione): un ottimo modello a prezzo mini

Se gli iPad di ultima generazione non sono alla portata delle tue tasche puoi optare per questo iPad (9a generazione) che, nonostante non sia uscito ieri, offre delle prestazioni eccellenti. Ha un bellissimo display Retina da 10,2 pollici con True Tone e garantisce quindi colori sempre brillanti e vividi senza affaticare gli occhi.

Monta il potente Chip A13 Bionic con Neural Engine supportato da 3 GB di RAM e possiede una memoria interna da 64 GB. Trovi il touch ID per accedere in sicurezza sul tasto centrale posto nella parte inferiore. È compatibile con Apple Pencil di 1a generazione e Smart Keyboard. Puoi connetterti a Internet con la tecnologia WiFi veloce e offre una super batteria in grado di durare fino a 10 ore con una ricarica completa.

Insomma un ottimo compromesso per non spendere un capitale e avere comunque un dispositivo eccellente. Perciò non perdere l'occasione. Vai subito su eBay e acquista il tuo iPad (9a generazione) da 10,2 pollici a soli 294,90 euro, anziché 399,90 euro, inserendo il codice promozionale PSPRGEN25 al momento del pagamento. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.