iPad di 10ª generazione (2024) con chip A14 Bionic in super sconto

Tieniti forte perché ti sto per segnalare una promozione davvero incredibile che durerà pochissimo. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, vai subito su eBay e metti nel tuo carrello iPad di 10ª generazione a soli 347,90 euro, anziché 362,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento.

Potrai dunque avvalerti di un ribasso già applicato più di un ulteriore sconto per un risparmio totale davvero straordinario. Ti porti a casa uno dei migliori prodotti di Apple del 2024 a un prezzo ridicolo. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate da 120,97 euro, per 3 mesi senza interessi, con Klarna.

iPad di 10ª generazione a prezzo da non credere

Penso che sia inutile dire quanto iPad di 10ª generazione del 2024 sia un ottimo dispositivo, completo e potente. Ecco perché a questa cifra è da prendere al volo. Grazie al suo potentissimo chip A14 Bionic, supportato da 4 GB di RAM, è in grado di offrire prestazioni straordinarie. È in questa versione gode di 64 GB di memoria interna.

È dotato del bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici dai colori straordinari e con bassissima emissione di luce blu per non affaticare la vista. Possiede una fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo e fotocamera frontale orizzontale da 12 MP con Ultra-grandangolo per scatti pazzeschi. È dotato di una super batteria che dura a lungo e dello sblocco con riconoscimento facciale. È compatibile con Apple Pencil e co la tastiera Magic Keyboard Folio e ha una ricarica veloce da 20 W (caricatore non incluso).

Fai alla svelta perché si tratta di una promozione troppo allettante per durare ancora molto. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo iPad di 10ª generazione a soli 347,90 euro, anziché 362,90 euro. Per averlo a questa cifra inserisci il codice promozionale PSPROTT24 al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.