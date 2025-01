iPad 10,9 pollici di 10a generazione: a questo prezzo è un best buy

Se cerchi un iPad è perché vuoi il meglio e, a ragione, preferisci spendere qualche soldo in più assicurandoti un dispositivo che duri nel tempo. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione di eBay che ti consente di avere il mitico iPad di 10a generazione a soli 349,90 euro, invece che 390,90 euro.

Anche se non viene segnalato il prezzo di listino considera che siamo di fronte a uno sconto del 12% circa, che per questo dispositivo è davvero un ottimo ribasso. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 116,63 euro a interessi zero con Klarna. Un vero affare da non perdere.

iPad da 10,9 pollici di 10a generazione a prezzo wow

Non c'è dubbio a questa cifra iPad da 10,9 pollici di 10a generazione è il migliore acquisto della categoria. Come dicevamo prima i dispositivi Apple non solo sono performanti ma durano anche nel tempo. Potrai goderti immagini sempre perfette con colori brillanti in un bellissimo display Liquid Retina da 10,9 pollici con cornice sottile. Ha un peso di soli 477 grammi e uno spessore di appena 7 mm.

Gode del potente chip A14 Bionic con processore a 6 Core e scheda grafica a 4 Core. Possiede una fotocamera posteriore con grandangolo da 12 MP, autofocus e zoom digitale fino a 5x. Ottima anche la fotocamera frontale sempre da 12 MP con ultra-grandangolo. Il touch ID lo trovi sul pulsante superiore e garantisce la massima sicurezza. In questa versione troverai 64 GB di memoria interna e la connessione WiFi per navigare su Internet.

Inutile continuare a parlare di un dispositivo come questo. Un nome una garanzia. Quindi non lasciare che la promozione ti sfugga dalle mani. Vai subito su eBay e acquista il tuo iPad di 10a generazione a soli 349,90 euro, invece che 390,90 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.

