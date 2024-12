iOS 18.2 include funzionalità AI per creare e-mail e testi da zero

Le prime funzionalità di Apple Intelligence in iOS 18.1 hanno introdotto una serie di strumenti per aiutare gli utenti a scrivere testi in modo semplice. Tuttavia, iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 hanno ampliato tali strumenti in modo esponenziale. Adesso è infatti presente una funzionalità AI che genera interi testi (come e-mail, saggi e altro) al posto dell’utente, come farebbe un ghostwriter. In iOS 18.2, gli utenti possono trarre vantaggio dalla nuova partnership di Apple con OpenAI in due modi. Si tratta nello specifico dell’integrazione di ChatGPT in Siri e della nuovissima funzionalità Compose. Quest’ultima è una potente aggiunta agli strumenti di scrittura Apple Intelligence esistenti, che forniscono assistenza a livello di sistema in praticamente qualsiasi app si utilizzi.

Alcune app Apple come Notes e Mail hanno pulsanti dedicati nella barra degli strumenti per accedere agli strumenti di scrittura. Questi sono inclusi anche inclusi nel menu copia/incolla quando si utilizzano app diverse. Basta toccare un punto qualsiasi in un campo di testo per accedere a quel menu. “Compose” si trova proprio in fondo al pannello degli strumenti di scrittura. Questo tool permette a ChatGPT di generare un testo originale in base alle istruzioni dell’utente. In precedenza, gli strumenti di scrittura di Apple potevano solo riscrivere, correggere o formattare il testo esistente. Tuttavia, grazie all'integrazione di ChatGPT, adesso su iOS 18.2 è possibile scrivere il testo originale quasi interamente da zero.

iOS 18.2: come funziona lo strumento “Compose”

Per utilizzare tale funzionalità su iOS 18.2 basta toccare il pulsante “Compose” e dare le proprie istruzioni a ChatGPT. In pochi istanti il chatbot di OpenAI si metterà al lavoro per creare un testo originale in base alla richiesta effettuata. Dopo che ChatGPT avrà fornito la sua prima bozza, l’utente può fornire ulteriori istruzioni per perfezionare il testo o chiedere una riscrittura completa. ChatGPT fornisce anche suggerimenti per le modifiche che possono essere apportate. Per accedere a modelli più avanzati è possibile anche effettuare l'upgrade a ChatGPT Plus. Tuttavia, si tratta di un’opzione facoltativa.

Oltre a “Compose”, il nuovo sistema operativo mobile offre anche un altro aggiornamento degli strumenti di scrittura. Si tratta di effettuare la riscrittura personalizzata di un testo tramite la funzionalità “Describe your change” (Descrivi la tua modifica). In iOS 18.1, Apple Intelligence può eseguire una riscrittura standard su un testo, dove cerca di mantenere lo stile di scrittura esistente. Può anche riscrivere in uno dei tre stili predefiniti: amichevole, professionale e conciso. Ma se nessuna di queste opzioni produce i risultati desiderati. “Descrivi la tua modifica” di iOS 18.2 cambia invece le carte in tavola. Gli utenti potranno infatti digitare istruzioni specifiche per personalizzare il testo e ottenere la riscrittura desiderata. È probabile che, nei prossimi mesi, Cupertino integrerà nuove funzionalità simili di Apple Intelligence che permetteranno di migliorare sempre di più l’esperienza degli utenti.