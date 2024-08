iOS 18.1 Beta include la funzionalità AI Clean Up nell'app Foto

Apple ha recentemente rilasciato iOS 18.1 Beta 3 per gli sviluppatori. Questo ultimo aggiornamento beta di iOS 18.1 porta una nuova funzionalità Apple Intelligence per gli utenti iOS. La nuova funzionalità AI, chiamata Clean Up, fa parte dell'app Foto di Apple. Gli utenti possono ora modificare le foto e rimuovere gli oggetti indesiderati utilizzando questo nuovo strumento Clean Up. È possibile accedere allo strumento Clean Up toccando la nuova icona simile a una gomma nella barra degli strumenti dell'app Foto.

iOS 18.1 Beta: come funziona il tool Clean Up su Foto

Una volta installato l’aggiornamento iOS 18.1 Beta, gli utenti possono sfruttare subito Clean Up. Il tool può ad esempio selezionare automaticamente gli oggetti nelle foto tramite rilevamento intelligente. Se necessario, gli utenti possono anche selezionare manualmente gli oggetti stessi. Fatto ciò, Clean Up rimuove l'oggetto e riempie lo spazio con il contenuto appropriato per fondersi con la foto complessiva. Questa funzionalità può anche identificare e rimuovere l'ombra o il riflesso di un oggetto indesiderato. Quando una foto viene modificata con Clean Up, verrà chiaramente contrassegnata come "Modificata con Clean Up". Ciò consente agli utenti di capire se l'immagine è stata modificata tramite AI oppure no. Apple sta anche aggiornando i dati EXIF ​​della foto con le informazioni "Apple Photos Clean Up". Tuttavia, questi dati EXIF ​​non saranno inclusi quando un utente condivide la foto modificata tramite canali di social media popolari come Instagram.

Lo strumento Clean Up non è del tutto nuovo nel settore degli smartphone. Samsung e Google offrono già da mesi funzionalità simili nei rispettivi smartphone di punta. Di recente, Big G ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Reimagine che porta l'editing fotografico AI a un livello superiore. Con Reimagine in Magic Editor, gli utenti possono semplicemente descrivere ciò che desiderano in una casella di testo e vedere le loro idee prendere vita. Ad esempio, è possibile modificare l'aspetto di erba, cieli, alberi, decorazioni per interni e altro nelle loro foto.

Le funzionalità di Apple Intelligence introdotte con iOS 18.1 Beta saranno disponibili gratuitamente per tutti gli utenti. Il rilascio generale (sempre in beta) è previsto questo autunno, inizialmente per gli utenti statunitensi. In futuro queste funzionalità AI dovrebbero essere rilasciate anche per gli utenti europei.