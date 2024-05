Intrattenimento a 4K con Chromecast Google TV: oggi IN SUPER SCONTO su Amazon!

Dopo una lunga giornata di lavoro le serate davanti la TV sono la tua coccola personale? Allora non perdere l'occasione di acquistare l'inimitabile Chromecast con Google TV 4K a soli 59,99€ su Amazon!

Avrai fra le mani un vero e proprio mondo di intrattenimento in 4K e in HD, e renderai la tua televisione "smart" in pochi semplici tocchi. A completare il quadro anche la possibilità di utilizzare il tutto con la tua voce, grazie alla presenza dell'assistente vocale. Continua a sfogliare questo articolo per saperne di più!

Controlla tutto con la voce anche senza telecomando

Se non trovi il telecomando, con Chromecast Google non sarà più un problema: ti basterà chiedere direttamente al dispositivo utilizzando la tua voce, con la quale potrai anche regolare il volume della TV e molto altro ancora. La Google TV ti consiglierà anche programmi e serie in base ai tuoi interessi, e potrai creare vari profili per te e per i componenti della tua famiglia.

Da Netflix a Spotify, potrai avere facile accesso a oltre 400.000 film ed episodi di serie TV. In pratica, un intrattenimento senza fine a un costo davvero irrisorio, e che si adatta a tutti i modelli principali di televisore! Inoltre, puoi creare un blocco bambini per permettere loro di guardare contenuti adatti alla loro età. Riproduci musica, guarda film, segui i tuoi programmi e crea la lista delle tue serie tv più amate: tutto questo è Chromecast Google TV.

Ma ci stai ancora pensando? Non perdere Chromecast Google TV a soli 59,99€ grazie al 14% di sconto messo a disposizione per te da Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.