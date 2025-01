InternXT mette in palio fino a 10 TB di spazio di archiviazione gratuiti

Lo spazio di archiviazione in cloud rappresenta una soluzione indispensabile per salvare i propri file personali e quelli di lavoro. Le memorie interne di smartphone e PC si esauriscono rapidamente, mentre le unità esterne (pen drive, hard disk, eccetera) hanno lo svantaggio di non poter essere condivise rapidamente e non poter accedere ai file da qualsiasi dispositivo. Insomma, il cloud è la scelta più adatta per chi cerca spazio, sicurezza, praticità d’accesso e condivisione. InternXT ha tutti i suoi piani in offerta e dà la possibilità di partecipare alla lotteria per vincere fino a 10 TB di spazio di archiviazione gratuiti. Scegli il piano e risparmia l’80%.

Tutti i piani InternXT in sconto dell’80%

Tutti i piani InternXT prevedono spazio di archiviazione crittografato, la condivisione crittografata di file e cartelle protetti da password, l’autenticazione a due fattori, l’accesso ai file da qualsiasi dispositivo e la possibilità di caricare file fino a 20 GB di dimensioni.

I piani individuali sono quello da 200 GB (a 9,20€ invece che 45,99€), quello da 2 TB (a 22€ invece che 109,99€), 5 TB (a 40€ invece che 199,99€) e 10 TB (a 60€ invece che 299,99€). Sono in promozione anche i piani a vita con quello da 2 TB a 180€ (invece che 900€), da 5 TB a 380€ (invece che 1900€) e da 10 TB a 580€ (invece che 2900€). Per i professionisti ci sono anche i due piani business Standard con 1 TB di spazio di archiviazione a 16€ (invece che 79,99€) e Pro con 2 TB di spazio a 20€ (invece che 99,99€).

Oltre all’80% di risparmio su tutti i piani, è possibile partecipare alla lotteria di Natale di InternXT che mette a disposizione fino ad altri 10 TB di spazio di archiviazione gratuiti. Un’opportunità irripetibile per risolvere definitivamente il problema dello spazio sul quale salvare foto, video e documenti personali e di lavoro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.