Internxt celebra il Black Friday con promozioni imperdibili sui suoi servizi cloud

Forse utilizzi già un servizio di cloud storage senza neanche saperlo, ma proprio per questo è importante valutare bene la scelta. Soprattutto cogliendo l’occasione di questi giorni di Black Friday dove molte realtà propongono offerte e promozioni davvero interessanti. È il caso di Internxt che mette a disposizione i suoi piani con sconti fino all’85%.

Tutti i piani Internxt in sconto con il Black Friday

Il cloud storage è oggi diventato imprescindibile. È infatti quel tipo di servizio che permette di archiviare fil su server remoti e non sul disco fisico del proprio dispositivo (computer, tablet, smartphone). In questo modo avrai più spazio di archiviazione sul tuo device, l’accesso in ogni momento a questi file e soprattutto la sicurezza di sistemi di protezione elevati per evitare furti e frodi di qualsiasi tipo.

Uno dei tratti caratteristici dei servizi cloud di Internxt è proprio la sicurezza. Internxt, infatti, utilizza sistemi di crittografia end-to-end per renderli inaccessibili se non al proprietario. Inoltre Internxt è una realtà open source (quindi trasparente), sostenibile (utilizza infrastrutture eco-friendly), con un’interfaccia semplice sia per i privati che per le aziende, compatibile su tutte le piattaforme (Android, iOS, macOS, Windows e Linux) e con prezzi davvero competitivi rispetto alle altre realtà.

Se a questa competitività dei prezzi si aggiungono gli sconti che Internxt ha previsto per il Black Friday 2024, la convenienza diventa davvero totale. Sono quattro i piani Internxt in promozione:

200 GB di spazio di archiviazione – 6,90€ con fatturazione annuale (invece di 45,99€)

2 TB di spazio di archiviazione – 16,50€ con fatturazione annuale (invece di 109,99€)

5 TB di spazio di archiviazione – 30€ con fatturazione annuale (invece di 199,99€)

10 TB di spazio di archiviazione – 45€ con fatturazione annuale (invece di 299,99€)

Tutti i piani Internxt prevedono i sistemi di sicurezza (crittografia, password, autenticazione a due fattori) per un’esperienza di utilizzo davvero sicura. Sono previsti anche abbonamenti Vita:

200 GB di spazio di archiviazione – 135€ (invece di 900€)

2 TB di spazio di archiviazione – 285€ (invece di 1900€)

10 TB di spazio di archiviazione – 435€ (invece di 2900€)

Le aziende e i professionisti possono valutare i piani Business:

1 TB di spazio di archiviazione – 12€ con fatturazione annuale (invece di 79,99€)

2 TB di spazio di archiviazione – 15€ con fatturazione annuale (invece di 99,99€)

Avere un archivio in cloud così ampio non è mai stato conveniente; approfitta subito dell’incredibile offerta di Internxt per il Black Friday.

