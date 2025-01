Internxt: 85% di sconto per il cloud privato e sicuro

Internxt, servizio di cloud storage privato e sicuro con base a Valencia, in Spagna, ha da poco lanciato una nuova promozione che consente di beneficiare dell'85% di sconto su tutti i piani a vita e quelli premium. In virtù della promo attiva, i prezzi partono da 0,95 euro al mese.

Tre le caratteristiche principali del servizio cloud di Internxt: utilizzo della crittografia a conoscenza zero, codice open source verificato e fino a 10 TB di spazio di archiviazione per ciascun utente. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha una garanzia di rimborso di 30 giorni.

L'offerta in corso su tutti i piani è raggiungibile tramite questa pagina del sito Internxt.

Internxt: servizio di cloud storage con crittografia a conoscenza zero

Uno dei principali punti di forza di Internxt è l'utilizzo della crittografia a conoscenza zero. Ciò significa che soltanto gli utenti interessati possono vedere i loro dati, con un accesso sicuro ai propri file da computer, smartphone, tablet o qualunque altro device che può connettersi alla rete Internet.

Un altro elemento che rende Internxt un servizio diverso dagli altri è il codice open source e trasparente su cui si basa l'intero progetto. A questo proposito, il team dell'azienda spagnola ama ripetere la seguente frase: "Non abbiamo nulla da nascondere, tranne i tuoi dati".

Tornando all'offerta in corso, ecco un riepilogo dei prezzi di tutti i piani.

Piani annuali

200 GB: 6,90 euro l'anno invece di 45,99 euro

2 TB: 16,50 euro l'anno invece di 109,99 euro

5 TB: 30 euro l'anno invece di 199,99 euro

10 TB: 45 euro l'anno invece di 299,99 euro

Piani a vita

2 TB: 135 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

5 TB: 285 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

10 TB: 435 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

Business

Standard: 12 euro l0anno per utente invece di 79,99 euro

Pro: 15 euro l'anno per utente invece di 99,99 euro

