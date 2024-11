Internet in sicurezza: questa VPN fa la differenza e protegge la privacy

Utilizzare una VPN può fare la differenza, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dei propri dati. Si tratta di un aspetto che, in troppe occasioni, viene sottovalutato. Ricorrere a un servizio VPN senza limiti, infatti, è fondamentale per evitare blocchi geografici e censure online ma garantisce anche notevoli vantaggi in termini di protezione della privacy.

Con una VPN come NordVPN, infatti, è possibile sfruttare la crittografia del traffico dati (essenziale quando si usa una connessione pubblica) oltre a una politica no log (che elimina il tracciamento) e anche un sistema di blocco dei malware durante l'utilizzo della rete. In questo modo, l'accesso a Internet diventa molto più sicuro.

Con lo Sconto Black Friday è ora possibile attivare NordVPN con uno sconto fino al 74%, andando così a ridurre il costo della VPN fino a 2,99 euro al mese. Per accedere subito all'offerta basta raggiungere il sito ufficiale di NordVPN, tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere NordVPN per una connessione sicura

NordVPN ha tutte le carte in regola per essere considerata come la VPN da scegliere per una connessione sicura. Il servizio in questione si caratterizza per:

la crittografia del traffico dati

del traffico dati una politica no log che elimina il tracciamento

che elimina il tracciamento un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo

sparsi in tutto il mondo una connession e senza limiti di traffico dati e di banda

la possibilità di usare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea

l'accesso a servizi aggiuntivi come il sistema di blocco dei malware durante l'uso della VPN

Con l'offerta del Black Friday, NordVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro grazie allo sconto del 74% garantito dal servizio. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso.

