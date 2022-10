Intenso 2.5" SSD da 128GB: grandi prestazioni a un prezzo mini

Se lo spazio di archiviazione non ti basta mai, o semplicemente non ti accontenti di un hard disk lento e macchinoso, ecco la soluzione che fa per te. Stiamo parlando dell’SSD interno Intenso SATA III da 128GB, un supporto estremamente compatto, dalle prestazioni eccellenti e con un costo decisamente accessibile: circa 13 euro su Amazon. Oggi puoi infatti accaparrartelo con una manciata di euro e con le spese di spedizione gratuite grazie alla promozione di Amazon.

Intenso 2.5", l' SSD SATA III Top per il tuo PC

L'SSD SATA III Top offre velocità ed efficienza per l'uso quotidiano a casa così come per i giochi estesi. Le eccezionali velocità di trasferimento riducono notevolmente i tempi di accesso e le operazioni di elaborazione. Utilizzando un SSD con interfaccia SATA III e 6 Gbps è possibile avviare netbook e computer in meno di 20 secondi. Inoltre, i tempi di accesso e le operazioni di elaborazione stanno diventando così veloci che non vorrai più lavorare senza un SSD.

La soluzione di Intenso è una delle più compatte, con dimensioni di solo 11x4cm ed uno spessore di 0,9mm, più un peso basso di 80g. Il taglio in questione è ideale per applicazioni professionali. Consente di immagazzinare enormi quantità di foto, video o documenti. Basso consumo energetico, resistente agli urti (1500 g/0,5 ms) e funzionamento silenzioso (0 dB), sono questi altri punti chiave di questo ottimo dispositivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.