Intel oneVPL: migliorato il supporto per Rocky Linux

Il team di sviluppatori Intel ha recentemente rilasciato un major update per il suo set di librerie grafiche chiamato oneVPL. Tali API open source si occupano sostanzialmente dell'accelerazione grafica 2D/3D delle GPU (Graphics Processing Unit) Intel di ultima generazione, ovvero quelle presenti nei SoC (System on a Chip) della serie Tiger Lake, Alder Lake e nei futuri Raptor Lake. oneVPL 2022.1 introduce il supporto ad un vasto bacino di chip grafici Intel Arc A Series oltre che per le future schede video discrete che l'azienda statunitense ha in programma di commercializzare nei prossimi anni.

I coder Intel che si sono occupati di tale upgrade hanno anche sviluppato del codice apposito per supportare ufficialmente Rocky Linux, un distribuzione basata su RHEL (Red Hat Enterprise Linux) sviluppata dalla Rocky Enterprise Software Foundation. Si tratta di un progetto nato con l'obbiettivo di realizzare un sistema operativo dedicato alle imprese. A capo dello sviluppo di Rocky Linux troviamo il developer Gregory Kurtzer, fondatore della nota CentOS.

Oltretutto oneVPL 2022.1 si integra alla perfezione anche con i Visual Studio 2022 toolchain, cosi da permettere agli ingegneri software di interfacciarsi con le API in modo rapido ed immediato direttamente da uno degli IDE più popolari sul mercato.

oneVPL 2022.1 dispone anche di una serie di innovazioni riguardanti il codice che gestisce l'utilizzo delle multi-adapter/multi-GPU. Nel concreto il multiple adapter support permette di amministrare al meglio e di accedere più facilmente alle risorse delle GPU Intel sfruttando non solo oneVPL ma anche l'Intel Media SDK, ovvero il software development kit utilizzato per interfacciarsi con le schede video meno recenti.

Questo aggiornamento dovrebbe presto essere disponibile tramite i diversi package manager delle distribuzioni Linux. Basterà infatti eseguire un upgrade tramite i tool di sistema, se avete a disposizione una GPU Intel, per scaricare, dai repository software, i pacchetti di oneVPL 2022.1 e beneficiare delle più recenti innovazioni prestazionali sviluppate dai programmatori della società americana.