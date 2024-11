Intel Core i7, 16GB RAM e SSD 512GB: ASUS Vivobook 15 è una bomba

Sei alla ricerca di una promozione che ti permetta di avere un notebook che sia potente, senza sacrificare nulla? Allora oggi l'hai trovato sicuramente a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Vivobook 15 a soli 599,90 euro, invece che 849 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, sembra incredibile ma non è uno scherzo. Grazie allo sconto del 29% oggi risparmi la bellezza di oltre 249 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 119,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Vivobook 15: a questo prezzo a da prender al volo

Inutile girarci in giro, ASUS Vivobook 15 è uno dei migliori laptop che puoi acquistare e oggi, con questo sconto spaventoso, è da prendere subito. Si presenta con uno straordinario design, bello esteticamente e molto versatile. Ha una cerniera che gli permette di aprirsi a 180° e gode di un ottimo display FHD da 15,6 pollici con colori vividi. La tastiera è retroilluminata e i tasti sono sensibili e silenziosi.

Monta il potentissimo Intel Core i7 di 12a generazione con a supporto ben 16 GB di RAM e la scheda grafica Intel Iris Xe. Inoltre possiede un SSD da 512 GB che velocizza notevolmente l'accensione. È già installato Windows 11 Home e possiede le connessione Bluetooth e WiFi. Ha una porta USB 3.2 Type-C Gen 1, 2 porte USB 3.2 Type-A Gen 1, una porta USB 2.0, un'uscita HDMI e un jack audio.

Questa è sicuramente un'occasione più unica che rara e per non perderla devi essere super veloce. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 a soli 599,90 euro, invece che 849 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.