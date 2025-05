Instagram: questa nuova funzione modificherà i messaggi vocali nei DM per sempre

Instagram continua a evolversi, modificando i messaggi nelle chat. Lo stesso Adam Mosseri, CEO di Instagram, ha sottolineato l'importanza di questa nuova funzione, dichiarando che ha ormai superato ogni altra attività all'interno dell'app. A supporto di questa trasformazione, sono stati annunciati aggiornamenti significativi per migliorare ulteriormente l'esperienza di messaggistica.

Instagram: trascrizione e durata dei messaggi vocali

Tra le novità più rilevanti spicca l'introduzione della trascrizione automatica dei messaggi vocali. Questa funzione permette agli utenti di leggere il contenuto di un audio ricevuto senza doverlo ascoltare, un'opzione particolarmente utile in contesti in cui l'ascolto non è praticabile. La trascrizione sarà accessibile in ogni momento, sia prima che durante o dopo l'ascolto dell'audio, garantendo massima flessibilità.

Un'altra modifica riguarda la durata massima dei messaggi vocali, che è stata estesa da un minuto a cinque minuti. Questa espansione consente di inviare comunicazioni più dettagliate e articolate, mantenendo comunque la possibilità di usufruire della trascrizione anche per i messaggi più lunghi. L'aggiornamento risponde così alla crescente richiesta di strumenti di comunicazione più versatili e completi.

Instagram: arriva la funzione "Segui tutti"

Inoltre, per agevolare le interazioni tra gli utenti, Instagram ha introdotto la nuova funzione "Segui tutti". Questo pulsante consente di seguire con un solo tocco tutti i membri di una chat di gruppo, semplificando notevolmente la creazione di connessioni, soprattutto in gruppi numerosi o tra persone che non si conoscono ancora bene. Una soluzione che punta a rendere le interazioni più immediate e intuitive.

Aggiornamenti non casuali

Questi aggiornamenti non sono casuali, ma riflettono un cambiamento fondamentale nelle abitudini degli utenti. La condivisione di contenuti tramite i messaggi diretti ha superato quella pubblica, spingendo Instagram a investire maggiormente in questa direzione. La piattaforma si sta quindi adattando a un'utenza sempre più orientata verso la comunicazione privata e personalizzata.