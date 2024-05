Instagram: come eliminare una singola immagine da un carosello

Non è più necessario eliminare un intero post per rimuovere un'immagine o un video da un carosello su Instagram. Se vi siete lasciati trasportare dal caricamento di un carosello di immagini o video e ora volete rimuoverne uno, non c'è bisogno di preoccuparsi. È possibile farlo facilmente con pochi passaggi. Ecco una mini-guida su come eliminare una singola immagine o un video da un carosello su Instagram, sia su iOS che su Android.

I passaggi per eliminare singola immagine o video da un carosello di Instagram

Per rimuovere un'immagine o un video da un carosello su Instagram, seguite questi semplici passaggi:

Toccare i tre punti in alto a destra del post: questo aprirà un menu con varie opzioni. Selezionare modifica: ora potete scorrere tra le immagini o i video nel carosello. Toccare l'icona a forma di cestino: scorrendo le immagini o i video, noterete una piccola icona a forma di cestino in alto a sinistra di ogni elemento. Quando trovate l'immagine o il video che desiderate rimuovere, toccate l'icona. Se il post ha una didascalia lunga, potrebbe essere necessario scorrere verso il basso per visualizzare l'icona del cestino. Confermare l'eliminazione: scegliete Elimina per rimuovere l'elemento dal carosello. Instagram visualizzerà un popup di conferma dell'eliminazione. È possibile eliminare più immagini o video da un carosello. Salvare le modifiche: una volta rimossi tutti gli elementi indesiderati, toccate Fatto (o l'icona del segno di spunta su Android) in alto a destra per salvare le modifiche.

È possibile fare lo stesso anche sulla versione web di Instagram seguendo le stesse istruzioni. Se desiderate ripristinare le immagini o i video eliminati dal carosello, è possibile farlo utilizzando l'opzione di recupero di Instagram.

La possibilità di rimuovere singoli elementi da un carosello è comoda, ma per evitare di doverlo fare, vi consigliamo di pianificare attentamente i vostri post. Assicuratevi che ogni immagine o video nel carosello sia perfetto prima di pubblicarlo.