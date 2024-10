Instagram blocca la ricerca "Adam Driver Megalopolis", i dettagli

Recentemente, un curioso fenomeno è emerso su Instagram e Facebook, le piattaforme social gestite da Meta, riguardo alla ricerca di termini apparentemente innocui come “Adam Driver Megalopolis”. Quando gli utenti tentano di cercare informazioni sul film Megalopolis di Francis Ford Coppola, anziché visualizzare post relativi alla pellicola, ricevono un avviso che segnala che “l’abuso sessuale sui minori è illegale”.

Questo avvertimento ha suscitato sorpresa e interrogativi, poiché non sembra avere alcun legame diretto con il film o con Adam Driver, l’attore protagonista. La questione è stata portata alla luce in un post su X e, nonostante siano trascorse diverse ore, l'avviso continua a comparire quando si effettua la ricerca per quelle specifiche parole.

Inizialmente, si pensava che l’avviso potesse essere collegato a recenti problemi di moderazione su Threads, un’altra piattaforma di Meta, ma non vi sono prove concrete in merito. Inoltre, non ci sono state recenti rivelazioni sensazionali riguardanti Megalopolis o Adam Driver che giustificherebbero una simile reazione automatica delle piattaforme.

Il problema risiede nelle parole separate "mega" e "drive"

Un'analisi più attenta suggerisce che il problema sia legato a come Instagram e Facebook gestiscono le ricerche contenenti le parole "mega" e "drive" insieme. Infatti, quando gli utenti cercano solo "Megalopolis" o "Adam Driver" separatamente, l'avviso non compare.

Tuttavia, se le due parole vengono combinate o inserite in ricerche più complesse, come nel caso di “Adam Driver Megalopolis”, l'algoritmo di Meta sembra attivare il blocco preventivo. Il problema non è del tutto nuovo: già diversi mesi fa, su Reddit, un utente aveva segnalato un problema simile cercando “Sega Mega Drive” su Facebook. In quel caso, tuttavia, la situazione sembra essere stata risolta.

Resta poco chiaro il motivo per cui tali termini siano bloccati, ma la spiegazione più probabile è che parole come “mega” e “drive” facciano parte di un linguaggio codificato utilizzato da chi distribuisce contenuti illeciti online, portando Meta a mettere in atto misure di blocco per evitare la circolazione di tali materiali. Tuttavia, questo approccio finisce per colpire anche ricerche del tutto legittime.