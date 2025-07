Instagram: al lavoro per introdurre l’auto-scroll nei post, come cambia l’esperienza utente

L’esperienza di navigazione su Instagram potrebbe essere prossima a vivere un cambiamento significativo, grazie all’introduzione di una nuova funzione automatica di auto scroll per i post del feed principale. Attualmente in fase di test presso un gruppo ristretto di utenti selezionati, questa innovazione mira a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con la piattaforma, offrendo la possibilità di visualizzare i contenuti senza dover più ricorrere allo scorrimento manuale.

Attivazione semplice e intuitiva

La novità si distingue per la sua attivazione semplice e intuitiva: tramite un apposito toggle presente nelle impostazioni, sarà possibile abilitare l'auto scroll e lasciare che sia l’algoritmo a gestire la successione dei post.

In questo modo, la fruizione dei contenuti diventa più fluida e continua, rispondendo alle esigenze di quegli utenti che, per diversi motivi, possono trovarsi impossibilitati a interagire fisicamente con lo smartphone. Un cambiamento che, per molti, rappresenta un passo avanti in termini di accessibilità e comodità.

Attivazione volontaria

Il meccanismo pensato da Instagram si basa sull’attivazione volontaria della funzione automatica, offrendo agli utenti la libertà di scegliere se mantenere la modalità classica o sperimentare la nuova esperienza di navigazione.

Una soluzione che sembra rispondere sia alle esigenze di praticità sia a quelle di personalizzazione, in un contesto dove il coinvolgimento e la soddisfazione dell’utente restano centrali per il successo della piattaforma.

Elevati i livelli di engagement

L’adozione dell’auto scroll si inserisce, inoltre, in una strategia più ampia volta a mantenere elevati i livelli di engagement, soprattutto in un periodo di crescente competizione con altre app social. In un mercato dove la rapidità di aggiornamento e la facilità di accesso ai contenuti sono fattori chiave, Instagram cerca di offrire una risposta concreta alle nuove abitudini digitali, anticipando le mosse della concorrenza e rafforzando la propria posizione tra i giganti del settore.

Permane qualche dubbio

Tuttavia, l’introduzione di questa funzione automatica non è priva di interrogativi. Da un lato, la possibilità di scorrere i post senza sforzo rappresenta un’evoluzione naturale verso una fruizione più comoda e immediata. Dall’altro, emergono preoccupazioni legate al rischio di favorire fenomeni di scrolling compulsivo e di consumo passivo dei contenuti digitali.

Il dibattito sull’impatto psicologico dei social media si arricchisce così di una nuova variabile, alimentando discussioni tra chi vede in questa innovazione un progresso e chi, invece, teme un ulteriore passo verso la perdita di controllo nell’utilizzo delle piattaforme.