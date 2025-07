Instagram al lavoro per introdurre i like specifici per ogni frame dei caroselli

Una nuova funzione in fase di test su Instagram promette di cambiare l’analisi delle performance dei post multipli, introducendo la possibilità di visualizzare i like ricevuti da ogni singolo frame dei caroselli. Questa innovazione rappresenta un passo avanti cruciale sia per i content creator che per i brand, offrendo dati sempre più granulari per ottimizzare la propria presenza digitale e migliorare le campagne pubblicitarie in modo strategico.

Secondo quanto emerso dalle segnalazioni dell’esperto Lindsey Gamble e dalle anteprime pubblicate da Adina Jipa su LinkedIn, la nuova funzionalità consente di attribuire il conteggio dei like al frame specifico che l’utente sta visualizzando nel momento in cui esprime il proprio apprezzamento. Questo significa che ogni immagine all’interno di un carosello potrà vantare un proprio dato di engagement, permettendo un’analisi dettagliata e mai vista prima sull’efficacia dei singoli contenuti.

L'impatto di questa novità

L’impatto di questa novità è potenzialmente molto interessante: se fino ad oggi la valutazione delle performance di un post multiplo si basava sul conteggio totale dei like, ora sarà possibile capire esattamente quali elementi visuali colpiscono maggiormente il pubblico.

Un vantaggio non trascurabile per chi opera in un settore in cui l’immagine gioca un ruolo centrale, come i brand automotive, che potranno finalmente distinguere tra l’interesse generato da una foto degli interni, da un dettaglio di design o da un’inquadratura dinamica di guida.

La posizione del CEO di Instagram

Il CEO di Instagram, Adam Mosseri, ha già sottolineato come i caroselli siano tra i formati più efficaci per aumentare la reach organica sulla piattaforma. Questo perché i post multipli stimolano l’interazione e, se l’utente non interagisce subito, l’algoritmo mostra automaticamente la seconda immagine del carosello, offrendo un’ulteriore occasione di catturare l’attenzione. L’introduzione delle analytics frame rafforza questa dinamica, consentendo una comprensione ancora più profonda di ciò che funziona realmente.

Cosa cambia per i content creator

Per i content creator, la possibilità di analizzare i like frame per frame si traduce in una maggiore consapevolezza dei gusti della propria audience. Una singola immagine che raccoglie un numero significativamente superiore di like rispetto alle altre diventa un riferimento importante per sviluppare nuovi contenuti, mentre un basso engagement su determinati frame può suggerire la necessità di rivedere l’approccio creativo.