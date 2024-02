Innamorati di una nuova lingua con Mondly e ottieni il 96% di sconto

Se stai cercando un regalo originale per San Valentino o semplicemente desideri arricchire la tua vita con l'apprendimento di una nuova lingua, c'è la nuova promo Mondly: impara 41 lingue con un piano a vita, al prezzo scontato del 96% di soli 89,99 euro.

Tutto ciò di cui hai bisogno per imparare

Ma come funziona Mondly? Questa piattaforma innovativa combina esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata per offrirti un'esperienza di apprendimento linguistico senza precedenti. Che tu stia cercando di imparare una lingua per motivi personali o professionali, Mondly è il compagno ideale per il tuo viaggio linguistico.

Con Mondly, imparare una nuova lingua diventa divertente, veloce e facile. Grazie a una solida scienza neurale e all'utilizzo di tecnologie all'avanguardia, potrai padroneggiare una nuova lingua più velocemente di quanto avresti mai pensato. Acquistando il piano a vita, inoltre, avrai accesso gratuitamente a Mondly Kids, Mondly AR, test dei progressi in inglese con contenuti Pearson e molto altro ancora.

Mondly si impegna a offrirti un'esperienza di apprendimento linguistico di alta qualità. Come? Attraverso risorse esclusive, insegnanti madrelingua professionisti, chatbot con riconoscimento vocale e metodi di apprendimento collaudati.

Il piano a vita ti permette di accedere senza limiti a tutte le 41 lingue disponibili, tutte le risorse e i vantaggi inclusi, senza costi ricorrenti. Lo sconto del 96% fa crollare il prezzo a soli 89,99 euro, da corrispondere una sola volta. L'offerta è limitata nel tempo, quindi approfittane prima che sia troppo tardi.

