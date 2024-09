Incogni in offerta: un anno di protezione contro i crimini informatici

Truffe e crimini informatici oggi sono sempre più diffusi. Senza contare il fastidio (e pericoloso) spam, che tra chiamate, offerte telemarketing e email di phishing spesso e volentieri non ci lascia scampo.

Fortunatamente, esistono tool per proteggere i propri dati personali e la propria identità online. Tra questi, il tool che offre la miglior garanzia di protezione è senza indubbio Incogni. Uno strumento che è in grado di scansionare accuratamente il web, andando alla ricerca delle nostre informazioni personali e mettendole prontamente al riparo da occhi indiscreti e aziende senza scrupoli.

E c'è un'altra buona notizia: proprio oggi il piano annuale di Incogni è in sconto del 50%. Scopri subito l'offerta prima che scada, se temi di non esserne soddisfatto puoi sempre approfittare della garanzia di 30 giorni dall'acquisto!

Crimini informatici e spam addio: scopri l'offerta di Incogni

Ma come funziona Incogni? Come anticipato, questo tool è in grado di scansionare il web alla ricerca di dei tuoi dati personali. Appena individua qualcosa, invia una segnalazione e li rimuove dai database gestiti dai data broker, aziende che raccolgono e rivendono le informazioni sensibili degli utenti online.

La sua ricerca parte subito dopo l'installazione, procedendo alla messa in sicurezza di tuoi dati in maniera completamente autonoma. Hai capito bene: tu non devi fare nulla, pensa a tutto Incogni.

Riceverai regolarmente dei report sul lavoro svolto, così che tu possa sempre sapere qual è lo stato attuale dei tuoi dati personali personali. Inoltre, Incogni continua a monitorare le piattaforme incriminate, assicurandosi che la tua protezione sia sempre garantita nel tempo. In questo modo, in poco tempo potrai dire addio a crimini informatici, spam e fastidiose offerte telemarketing.

Approfitta subito della promozione in corso e ottieni un anno di protezione con Incogni al 50% di sconto. Stiamo parlando di appena 7,49$ al mese, con la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.