In arrivo una nuova puntata di MasterChef Italia 14: le anticipazioni

La nuova stagione di MasterChef Italia continua a sorprendere e ad alzare l'asticella delle competizioni culinarie. La serata del 9 gennaio promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati di cucina e gli aspiranti chef amatoriali che seguono il programma su Sky e in streaming su NOW. Sarà una puntata dedicata all'eccellenza e alla memoria, grazie a un omaggio speciale al padre fondatore della nuova cucina italiana, Gualtiero Marchesi.

Un tributo al maestro della cucina italiana

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno voluto celebrare la figura di Gualtiero Marchesi con una serata speciale che vedrà la partecipazione di due dei suoi più illustri allievi: Andrea Berton e Davide Oldani.

Le prove della serata

Il tributo a Gualtiero Marchesi sarà il filo conduttore delle sfide della serata, che metteranno alla prova la creatività, la tecnica e la conoscenza degli aspiranti chef.

Golden Mystery Box : Il primo step della serata sarà una Mystery Box dedicata al tema delle proporzioni, concetto fondamentale per ogni chef. La sfida premierà i concorrenti che sapranno dimostrare equilibrio e precisione nei loro piatti. I migliori riceveranno non solo l'immunità nell'Invention Test, ma anche la preziosissima Golden Pin , un vantaggio strategico nelle future puntate.

: Il primo step della serata sarà una Mystery Box dedicata al tema delle proporzioni, concetto fondamentale per ogni chef. La sfida premierà i concorrenti che sapranno dimostrare equilibrio e precisione nei loro piatti. I migliori riceveranno non solo l'immunità nell'Invention Test, ma anche la preziosissima , un vantaggio strategico nelle future puntate. Invention Test: la reazione di Maillard: La seconda prova sarà un viaggio nella scienza culinaria, esplorando la reazione di Maillard, il processo chimico che conferisce colore, sapore e aroma irresistibili a molti piatti. Chef Barbieri guiderà questa prova mettendo alla prova non solo le abilità pratiche, ma anche la cultura generale dei concorrenti con interrogazioni a tema food.

Non perdere l'appuntamento

La serata del 9 gennaio si preannuncia come una delle più emozionanti di questa stagione di MasterChef Italia. Non perdere l'opportunità di seguire le sfide, gli insegnamenti dei grandi chef e l'evoluzione dei cuochi amatoriali in gara. Sintonizzati su Sky o guarda in streaming su NOW per vivere ogni emozione e scoprire chi sarà in grado di distinguersi in questa celebrazione dell'arte culinaria. Per abbonarti a NOW clicca qui.

