Imperdibile promo di Mondly: accesso a vita a meno di 100 euro

Se vuoi imparare nuove lingue in modo facile, divertente e conveniente, non perdere l’imperdibile promo di Mondly, la famosa app per l’apprendimento delle lingue.

Solo per oggi, puoi accedere a vita a tutte le 41 lingue disponibili con soli 99,99 euro. Domani sarà troppo tardi, quindi affrettati a cogliere questa occasione unica.

Imperdibile promo di Mondly, l’app che ti fa parlare come un madrelingua

Mondly è un’app premiata da Facebook e Apple, con oltre 110 milioni di download in tutto il mondo. Offre un metodo innovativo e interattivo per imparare le lingue.

Le lezioni sono basate sulle conversazioni, che ti faranno entrare subito in contatto con la lingua che vuoi imparare, attraverso dialoghi realistici tra due persone. Imparerai parole utili, usandole per formare frasi e espressioni, e alla fine ripeterai la conversazione con la tua voce.

La tecnologia chatbot ti permette di conversare in tempo reale con un assistente virtuale, che ti aiuta a praticare le tue abilità di conversazione e ti dà feedback sulla tua pronuncia.

Invece, la Realtà aumentata (AR) ti fa vivere un’esperienza di apprendimento immersiva, in cui puoi interagire con oggetti virtuali e personaggi 3D, che ti parlano nella lingua che stai imparando.

Ci sono anche giochi e quiz, che ti aiutano a memorizzare il vocabolario e la grammatica in modo divertente, sfidando te stesso e i tuoi amici.

Infine, la ripetizione distanziata, con cui consoliderai le conoscenze nel tempo, ricordandoti di ripassare le parole e le frasi che hai imparato a intervalli regolari.

Con Mondly, imparare le lingue diventa un gioco da ragazzi. E con l’imperdibile promo di oggi, puoi sottoscrivere il piano a vita con tutte le 41 lingue a soli 99,99 euro. Non lasciarti scappare questa occasione: scarica l’app cliccando sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.