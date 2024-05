Imparare le lingue risparmiando? Mondly taglia i prezzi di 1.000 euro

L'opportunità di una vita per gli appassionati di lingue è finalmente arrivata. Sapevi che ora puoi imparare 41 lingue senza alcun abbonamento con uno sconto del 95%? È la promozione lanciata da Mondly, un'applicazione pluripremiata e famosa in tutto il mondo, specializzata nell'insegnamento delle lingue. L'offerta ti permette di tagliare di oltre 1.000 euro il prezzo del piano a vita, ovvero senza abbonamento, che da 1999,99 euro scende a soli 99,99 euro.

Tanti argomenti, lezioni e anche un chatbot

Sono quattro i punti principali alla base del metodo di apprendimento sviluppato da Mondly: l'esplorazione della lingua tramite frasi comuni, l'ascolto di madrelingua, l'esercitazione attraverso conversazioni reali e un sistema di ripetizione intelligente. Questi quattro aspetti, combinati, contribuiscono a fornire un'applicazione all'avanguardia, oltre che estremamente efficace.

Con Mondly, inizierai con semplici conversazioni, associando parole a immagini e costruendo frasi che, alla fine di una lezione di 45 minuti, sarai già in grado di ripetere. L'app fornisce esercizi di lettura, ascolto, scrittura e parlato; sarai supportato da un dizionario esteso, un coniugatore di verbi e un chatbot con tecnologia di riconoscimento vocale, in grado di restituirti riscontri sulla tua pronuncia in tempo reale.

Gli argomenti che imparerai saranno tutti diversi, ma si concentreranno soprattutto sulle situazioni più comuni della vita quotidiana: presentarsi agli altri, orientarsi in una città nuova, comprare un biglietto o prenotare una stanza d'albergo, ad esempio. Mondly ti prepara per ogni situazione, utilissimo ad esempio per chi viaggia molto.

Sono già 125 milioni gli utenti che si sono affidati a Mondly per imparare. Accedi a 41 lingue, a tutte le risorse e lezioni incluse con uno sconto del 95% sul prezzo di listino. Non dovrai sottoscrivere alcun abbonamento, perché una volta acquistato il piano a vita potrai accedervi senza limiti.

