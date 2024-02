Impara una nuova lingua con Preply e risparmia il 50% sulla prima lezione

Da tempo ti gira per la testa l’idea di imparare una nuova lingua? Se continui a leggere per informati su Preply, sicuramente alla fine ti verrà voglia di iniziare subito.

Preply è una piattaforma che usa un metodo innovativo e personalizzato per insegnare le lingue. Inoltre, attualmente è in corso un’offerta speciale: sconto del 50% sulla prima lezione.

Su Preply ti connetti con un tutor perfetto

Preply non è la classica piattaforma di apprendimento linguistico, ma un ambiente che mette in contatto tutti coloro che sono desiderosi di imparare una lingua con insegnanti esperti e appassionati.

La piattaforma continua a riscuotere successo grazie alla possibilità data agli utenti di connettersi con un tutor personalizzato, che li guida passo dopo passo nel loro percorso di apprendimento.

Durante la prima lezione, verrai completamente guidato dall'insegnante, che ti supporterà nella pianificazione dei passi successivi da intraprendere.

Come dicevamo, il metodo di Preply è personalizzato in base alle esigenze specifiche di ogni studente. Le lezioni sono uno scrigno pieno di motivazioni, sfide e ispirazioni, che trasformeranno il tuo percorso di studio in un viaggio appassionante.

Potrai scegliere liberamente il numero di lezioni che seguirai ogni settimana, così potrai coniugare al meglio lavoro o studi universitari.

Devi imparare una nuova lingua per lavoro, per viaggiare spesso o semplicemente per puro spirito culturale? Preply è senza dubbio il compagno ideale se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi.

Non lasciarti sfuggire l'occasione di trasformare l'apprendimento delle lingue in qualcosa di divertente e coinvolgente. Se ti iscrivi oggi stesso a Preply, potrai subito ottenere lo sconto del 50% sulla tua prima lezione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.