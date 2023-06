Impara una lingua sotto l'ombrellone con Mondly: ecco l'offerta estiva

L'estate è finalmente arrivata, portando con sé l'energia vibrante e l'entusiasmo per nuove avventure. Quest'anno, mentre ti rilassi al sole e godi delle lunghe giornate estive, perché non cogliere l'opportunità di arricchire la tua mente e imparare una nuova lingua? Ecco dove Mondly entra in gioco, offrendoti un'estate poliglotta che non dimenticherai mai.

Mondly, l'app di apprendimento delle lingue che ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, offre un'offerta estiva imperdibile: uno sconto del 96% che ti permetterà di accedere a tutti i corsi di lingua disponibili sulla piattaforma. Il prezzo crolla così da 1999,99 euro a soli 89,99 euro, una tantum. Si tratta di un'opportunità unica per scegliere da un'ampia gamma di lingue straniere e trasformare il tuo apprendimento in un'avventura estiva indimenticabile.

Mondly conviene, ecco perché

L'app di Mondly adotta un approccio basato su conversazione, riconoscimento vocale e realtà aumentata, permettendoti di parlare come un vero madrelingua in tempo record. Le lezioni non si basano più soltanto sulle singole parole, come invece accade per alcune piattaforme della concorrenza, bensì su intere frasi, consentendoti di affrontare conversazioni complete fin dai primi passi del tuo percorso di apprendimento.

Inoltre, Mondly ti offre l'opportunità di ascoltare madrelingua professionisti per migliorare la tua pronuncia e acquisire un accento naturale. Grazie a tecniche di gamification, l'app ti coinvolgerà in modo divertente e stimolante, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi linguistici in modo rapido ed efficace.

Oltre a più di 300 lezioni su 50 argomenti diversi, Mondly offre quiz settimanali e sfide mensili che metteranno alla prova le tue abilità e ti permetteranno di migliorare costantemente. Inoltre, potrai sperimentare la conversazione reale con un chatbot dotato di riconoscimento vocale e immergerti in corsi esclusivi in realtà aumentata.

Questa fantastica offerta estiva di Mondly ti garantirà l'accesso a vita a tutti i corsi, lezioni e quiz inclusi nel pacchetto, senza costi aggiuntivi nascosti. Con uno sconto di oltre 1.000 euro, l'opportunità di imparare una lingua straniera non è mai stata così conveniente: metti Mondly in valigia e vivi un'estate all'insegna delle lingue straniere, per non farti mai trovare impreparato in nessuna occasione.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.