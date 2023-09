Impara tutto su ChatGPT e i suoi prompt con questo corso a 16€

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la nostra interazione con la tecnologia. E tra le innovazioni più promettenti c'è ChatGPT, un assistente virtuale che non smette mai di stupire. Udemy, la piattaforma leader nell'istruzione online, ti offre ora l'opportunità unica di padroneggiare questa tecnologia avanzata con il corso "ChatGPT - Il Mega Corso - Oltre 10 ore + 50 Prompts!" con uno sconto dell'80% che taglia il prezzo a soli 16,99 euro.

Scopri il corso Udemy su ChatGPT

Grazie al corso avrai l'opportunità di immergerti nel mondo di ChatGPT, un assistente virtuale che può cambiare radicalmente il modo in cui affrontiamo molteplici aspetti della nostra vita. Con oltre 11 ore di contenuti approfonditi e un ebook con 50 prompts per massimizzare l'efficacia dell'IA, questo corso è la tua chiave per sbloccare il potenziale di ChatGPT in diversi settori.

Desideri creare contenuti accattivanti e coinvolgenti per il web e la pubblicità? ChatGPT è qui per aiutarti. Impara come utilizzare questa potente IA per generare bozze iniziali e idee creative che attireranno l'attenzione del tuo pubblico. Non perdere l'occasione di migliorare le tue strategie di marketing e aumentare la visibilità online.

L'IA può essere anche un alleato nella tua ricerca di una vita sana e appagante. Scopri come ChatGPT può fornire informazioni sul benessere, consigli su alimentazione e stili di vita sani. Inoltre, ottieni supporto emotivo e consigli per il miglioramento personale. Prendi decisioni finanziarie più informate e ottimizza la tua carriera con l'assistenza di ChatGPT. Questo corso ti guiderà nell'uso di ChatGPT per fornire informazioni sulla finanza personale, investimenti, budgeting e orientamento professionale.

Anche gli studenti possono beneficiare enormemente dal supporto di ChatGPT, che può rispondere alle loro domande e offrire assistenza nello studio. Inoltre, se sei uno sviluppatore, impara come questa IA può essere un prezioso alleato nella scrittura di codice e nella risoluzione di problemi.

Per un periodo limitato, il corso "ChatGPT - Il Mega Corso - Oltre 10 ore + 50 Prompts!" è disponibile a soli 16,99 euro su Udemy, con uno sconto dell'80%: approfittane subito, prima che la promozione scada.

