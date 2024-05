Impara tutte le lingue che desideri con il piano a vita di Mondly (nuova offerta)

Se hai la passione per le lingue straniere e non ti accontenti di impararne soltanto una o due, ti segnaliamo la promozione esclusiva di Mondly, l'app che ha rivoluzionato l'apprendimento delle lingue online: il piano a vita, che consente di imparare 41 nuove lingue, è in offerta a 99,99 euro anziché 1.999,99 euro, grazie al 95% di sconto.

Premiata come App dell'Anno da Facebook e Migliore nuova app da Apple, Mondly è uno dei principali punti di riferimento per imparare l'inglese e le altre lingue più parlate nel mondo restando a casa. Uno status raggiunto grazie al metodo rivoluzionario applicato all'insegnamento, che consente di parlare dopo poco tempo come un madrelingua.

Mondly: il piano a vita è in offerta a 99,99 euro (un unico pagamento)

Il piano a vita di Mondly consente di imparare fino a 41 lingue, tra cui l'inglese, lo spagnolo, il francese, il tedesco, il russo, il giapponese, il coreano, il cinese e il turco. A queste si aggiungono anche l'arabo, il persiano, l'ebraico, il portoghese, il catalano, l'olandese, lo svedese, il norvegese, il danese, il finlandese, il lettone e il lituano. Volendo, è possibile seguire le lezioni anche di greco, rumeno, afrikaans, croato, polacco, bulgaro, ceco, slovacco, ungherese, ucraino, vietnamita, hindi, bengalese e indonesiano.

Alla base del successo di Mondly ci sono le lezioni incentrate non sulle singole parole, come avviene nella maggior parte dei corsi tradizionali, ma sulle frasi di uso comune, che consentono di memorizzare le parole più usate in una determinata area linguistica e imparare così in maniera rapida ed efficace.

Grazie alla nuova promozione in corso, il piano a vita di Mondly costa soli 99,99 euro. Il pagamento è unico, a differenza dell'abbonamento non dovrai pagare più nient'altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.