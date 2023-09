Impara nuove lingue con il 96% di sconto con Mondly "Back to School"

Il ritorno a scuola non porta solo nuovi libri di testo e quaderni, ma anche un'opportunità per ampliare le tue competenze linguistiche. Grazie all'offerta "Back to School" di Mondly, puoi farlo con uno sconto del 96%: scopri come Mondly, l'app leader nell'apprendimento delle lingue online, sta trasformando l'approccio all'acquisizione di nuove lingue in un'esperienza coinvolgente ed efficace.

Mondly è riconosciuta a livello internazionale per la sua efficacia nell'insegnamento di lingue straniere, e ora, con l'offerta "Back to School," hai la possibilità di accedere a un mondo di opportunità linguistiche a un prezzo stracciato. Di solito venduto a 1999,99 euro, il piano a vita di Mondly è ora disponibile per soli 89,99 euro. Questo significa che puoi ottenere accesso illimitato a tutte le risorse linguistiche di Mondly senza ulteriori costi nascosti o abbonamenti mensili.

Tutti i vantaggi di Mondly

Con Mondly, l'apprendimento di una nuova lingua diventa un'avventura appassionante. Con lezioni pratiche e coinvolgenti guidate da madrelingua, Mondly ti consente di immergerti in conversazioni reali fin dall'inizio. La pronuncia è fondamentale nell'apprendimento di una lingua straniera, e Mondly ti aiuta a perfezionarla con il suo chatbot dotato di riconoscimento vocale e feedback istantaneo.

Con oltre 250 lezioni disponibili, suddivise in vari argomenti, quiz settimanali, sfide mensili e oltre cinquanta conversazioni con madrelingua, avrai accesso a una vasta gamma di risorse linguistiche. Inoltre, Mondly offre più di 2.500 lezioni, tra cui oltre 300 lezioni specializzate in contenuti aziendali.

L'offerta "Back to School" di Mondly è un'opportunità unica e imperdibile per iniziare o migliorare il tuo percorso di apprendimento linguistico. Con uno sconto del 96%, il piano a vita di Mondly diventa accessibile e con le sue lezioni coinvolgenti e una vasta gamma di contenuti, ti permette di raggiungere il successo nel tuo viaggio linguistico. L'offerta "Back to School" è limitata: approfittane prima che scada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.