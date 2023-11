Impara Midjourney AI con questo corso completo a soli 9,99 euro

Se sei appassionato di arte digitale e desideri esplorare il mondo dell'intelligenza artificiale, non puoi lasciarti sfuggire l'opportunità che Udemy ti offre in occasione del Black Friday: uno sconto dell'86% sul corso completo di Midjourney AI a soli 9,99 euro anziché 69,99.

Il corso ti guiderà nell'utilizzo di Midjourney per creare immagini super realistiche, fornendoti competenze chiave come la creazione di prompt testuali efficaci, la modifica dei parametri delle immagini per ottenere risultati migliori, e la capacità di generare immagini dettagliate e ricche di particolari.

Ma cosa include il corso?

Il corso è dedicato all'apprendimento di Midjourney, uno strumento rivoluzionario nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Questo potente software è in grado, partendo da una semplice descrizione testuale, di generare in pochi secondi immagini stupefacenti e sorprendentemente realistiche.

Nel corso, sarai guidato passo dopo passo attraverso l'utilizzo di questo programma, imparando come accedere al portale e inserire descrizioni testuali per ottenere immagini dettagliate e realistiche. Ricorda, la precisione nella descrizione dell'immagine desiderata è la chiave per ottenere risultati simili alla tua visione iniziale.

Il pacchetto formativo include:

5 ore di video on-demand

1 articolo

1 risorsa scaricabile

Accesso su dispositivo mobile e TV

Accesso illimitato al corso completo

al corso completo Certificato di completamento

Questo corso non è solo un tutorial, ma un'opportunità per aprire la porta a un nuovo modo di lavorare nell'arte digitale. È stato pensato per chiunque desideri utilizzare in modo efficace Midjourney, creare immagini partendo da prompt testuali personalizzati e ampliare il proprio potenziale artistico.

Per partecipare ti basterà avere un computer o un dispositivo simile che può collegarsi a Internet per eseguire esempi pratici e testare le applicazioni. Inoltre, è consigliabile avere una conoscenza di base di informatica. Non lasciarti scappare questa imperdibile offerta Black Friday lanciata da Udemy per un periodo di tempo limitato. Accedi al corso completo di Midjourney AI a soli 9,99 euro anziché 69,99, con uno sconto dell'86%.

