Impara l'inglese quando vuoi con i corsi self-study di British Council

L'apprendimento di una nuova lingua, specialmente l'inglese, è spesso un obiettivo ambizioso. E se ti dicessimo che puoi imparare l'inglese comodamente da casa tua, a tuo ritmo e a un prezzo incredibilmente conveniente? British Council ha introdotto una soluzione perfetta per coloro che cercano di migliorare le proprie abilità linguistiche: i corsi online di Self-Study, che ti permettono di padroneggiare l'inglese a tuo ritmo, sfruttando una vasta gamma di materiali di alta qualità, esercizi e risorse educative.

Impara l'inglese dove e quando vuoi

Perché dovresti considerare questa opportunità? Per cominciare, il costo è veramente irrisorio. Grazie a uno sconto esclusivo del 30%, il primo mese di abbonamento è disponibile al prezzo di soli 4,90 euro, anziché 7 euro. Questo ti dà accesso completo a tutti i benefici dell'apprendimento con British Council.

Una delle caratteristiche distintive dei corsi di Self-Study di British Council è la flessibilità. Puoi studiare quando vuoi, dove vuoi e come vuoi. Se hai un lavoro impegnativo, questa è un'opportunità perfetta per adattare il tuo apprendimento alla tua agenda.

I corsi Self-Study offrono centinaia di esercizi sviluppati da esperti di lingua inglese per allenare le tue abilità in tutte le aree: parlato, ascolto, lettura e scrittura. Ogni volta che completi un corso, guadagni un badge digitale e un certificato, il che ti permette di tenere traccia dei tuoi progressi.

Inoltre, l'abbonamento include accesso a Webinar Live25, sessioni live condotte da insegnanti qualificati per perfezionare le tue competenze di scrittura e conversazione. Con un abbonamento Self-Study attivo, puoi partecipare a quattro di queste sessioni ogni mese.

I corsi self-study sono adatti a diversi livelli di competenza, dal principiante all'avanzato, in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Se non sei sicuro del tuo livello attuale, British Council offre la possibilità di effettuare un test gratuito per identificarlo.

Non lasciare che l'apprendimento dell'inglese sia un ostacolo. Con British Council, hai l'opportunità di migliorare le tue abilità linguistiche in modo conveniente e flessibile. Iscriviti in pochi minuti online al prezzo imperdibile di 4,90 euro per il primo mese.

