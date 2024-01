Impara l'inglese con EF English grazie a un corso su misura per te

Se hai mai desiderato imparare l'inglese in modo efficace, flessibile e personalizzato, EF English Live è la risposta. Con una metodologia di insegnamento basata su ricerche scientifiche, questo corso ha conquistato la fiducia di ben 20 milioni di studenti in tutto il mondo.

Un percorso d'apprendimento su misura per te

Con oltre 57 anni di esperienza nell'insegnamento della lingua inglese, EF English ha affinato il proprio metodo per offrire corsi che garantiscono risultati tangibili. Questa metodologia, sviluppata dal 1965, è stata perfezionata nel tempo per adattarsi alle esigenze degli studenti moderni.

Il punto di forza di EF English è la personalizzazione del percorso di apprendimento. Dopo aver sostenuto il test EFSET, riceverai un piano di studio ideale calcolato da un'intelligenza artificiale. Questo assicura che tu inizi a imparare dall'inglese dal livello più adatto alle tue competenze linguistiche.

Con EF English Live, potrai ottenere certificazioni riconosciute a livello internazionale come il TOEIC e il TOEFL, oltre al test EFSET per ogni livello completato. Partecipando a lezioni di gruppo ogni 30 minuti o iscrivendoti a lezioni private, avrai l'opportunità di imparare sia da altri studenti che dal tuo insegnante, ricevendo un feedback personalizzato che accelererà il tuo progresso.

EF English offre una garanzia di soddisfazione: se dopo 12 settimane di corso non sei soddisfatto del tuo apprendimento, puoi richiedere un rimborso completo. Ma quanto costa imparare l'inglese con EF English? Il costo del corso è personalizzato in base alle tue esigenze e ai tuoi impegni. Contatta uno dei consulenti linguistici EF compilando il form disponibile sul sito web per scoprire il prezzo del tuo corso personalizzato.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.