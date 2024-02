Impara le lingue in modo rapido e conveniente con Babbel: 60% di sconto

Vorresti imparare una nuova lingua ma non hai tempo per farlo oppure le risorse economiche necessarie? Rivolgiti a Babbel. Parliamo di uno dei principali strumenti per apprendere le lingue, che ha sviluppato un metodo infallibile pluripremiato, su cui hanno lavorato oltre 150 esperti di didattica linguistica.

Come funziona Babbel? Tramite l'app innovativa e lezioni dal vivo, l'apprendimento di una nuova lingua diventa coinvolgente ed efficace.

Inoltre, in questo periodo è in corso un’offerta promozionale interessante: sconto del 60% sul piano a vita, del 50% sul piano annuale e del 25% su quello semestrale. Quindi, conviene che ti iscrivi subito.

Babbel: il metodo di insegnamento pluripremiato

Come funziona il metodo studiato da Babbel? Iniziamo dalle lezioni: sono brevi, interattive e si concentrano principalmente sulle conversazioni reali, in modo da consentire un apprendimento pratico e immediato.

Puoi anche partecipare a Babbel Live, dove le sessioni live sono tenute da insegnanti certificati, che affineranno le tue abilità di conversazione. Insieme alle lezioni, ci sono giochi, podcast e tanto altro.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, dicevamo del piano a vita scontato attualmente del 60%. È il più conveniente perché ti consente di accedere illimitatamente alle 14 lingue disponibili.

Se non vuoi impegnarti a vita, puoi scegliere tra il piano annuale e quello semestrale, che sono scontati rispettivamente del 50% e del 25%.

Quanto costa il piano a vita? Soltanto 239,99 euro. Invece, il piano annuale e quello semestrale costano rispettivamente 71,88 euro e 8,99 euro al mese.

Adesso che sai quanto potresti spendere, clicca sul bottone qui sotto e scegli Babbel per imparare una o più lingue.

